كردستان يوجه طلبا للحكومة العراقية في ذكرى أكبر "فاجعة" تسبب فيها صدام حسين

أكد رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني، اليوم الإثنين، حق شعب كردستان في مطالبة الدولة العراقية بتعويض المتضررين من الأنفال والقصف الكيميائي، مشددا على ضرورة ألا تستمر الحكومة العراقية في إهمال هذا الأمر.

وقال بارزاني، في تغريدات على "تويتر" بمناسبة الذكرى السنوية لقصف حلبجة بالسلاح الكيميائي: "لقد كان قصف حلبجة بالسلاح الكيماوي امتدادا لسلسة الجرائم والكوارث التي نفذها الأعداء ضد شعب كردستان في سبيل صهره ومحوه من الوجود".

وأضاف: "بسبب مظلومية وتضحيات حلبجة الشهيدة تفهم العالم، بشكل أكثر، آلام ومآسي شعب كردستان"، مبيناً أن "قصف حلبجة بالسلاح الكيماوي جرح عميق على جسد شعب كردستان ولايمكن نسيانه أبدا".

كما شدد على أن "من حق شعب كردستان أن يطالب بالتعويض من الدولة العراقية، ومن الضروري ألا تستمر الحكومة العراقية في إهمال هذا الأمر، وأن تقوم بتعويض المتضررين من الأنفال والقصف الكيماوي".

— Masoud Barzani (@masoud_barzani) March 16, 2020​

— Masoud Barzani (@masoud_barzani) March 16, 2020

وتعرضت مدينة حلبجة في 16 مارس/ آذار من عام 1988 لقصف كيميائي من قبل طائرات النظام العراقي السابق، بقيادة الرئيس صدام حسين، ما أدى إلى مقتل حوالي خمسة آلاف مواطن وجرح أكثر من عشرة آلاف آخرين، إضافة إلى تشريد آلاف آخرين من سكان المدينة.