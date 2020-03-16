ممثل سابق بمفاوضات سد النهضة: لا يحق لإثيوبيا ملء الخزان إلا بموافقة مصر والسودان

صرح الدكتور أحمد المفتي، خبير القانون الدولي، وممثل السودان في لجنة التفاوض الأولى حول سد النهضة، ومسؤول ملف مياه النيل السابق، بأنه لا يمكن لإثيوبيا البدء في ملء خزان سد النهضة دون الحصول على موافقة مصر والسودان.
وأوضح المفتي، في حوار لموقع"مصراوي"، أن المادة 5 من إعلان المبادئ تعطي مصر والسودان حق سحب توقيعهما على الاتفاقية وعدم ملء خزان السد إلا بموافقتهما وذلك لأنها اشترطت أن تسير عمليات بناء السد بالتوازي مع استمرار التفاوض.
وتنص المادة 5 على "تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع وتستخدم الدول الثلاث بروح التعاون المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء بغرض الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول للسد والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة بالتوازي مع عملية بناء السد".
كما تنص المادة ذاتها على "الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب وسوف تنشئ الدول الثلاث من خلال الوزارات المعنية بالمياه آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خاطب قادة دول الجزائر وموريتانيا وتونس بشأن سد النهضة، وحسب الصفحة الرسمية زار وفد من الخارجية المصرية يرأسه السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، الجزائر وتونس وموريتانيا.
والتقت الوفود وزراء الخارجية في البلدان الثلاثة لتسليمها رسائل من السيسي إلى قادة بلادنهم، بشأن مفاوضات سد النهضة، وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بأزمة "سد النهضة" متوقفة تماما حاليا.
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