رئيس الحكومة اللبنانية ينفي شائعات إصابته بفيروس كورونا

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ​حسان دياب​، اليوم الإثنين، الأنباء التي وردت في إحدى الصحف وادعت أن ممثل شركة "لازار" للاستشارات المالية نقل العدوى إلى رئيس الحكومة اللبنانية وبعض الوزراء بالفيروس بعدما كان في ​لبنان​ الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء التالي: "ورد في إحدى الصحف أن ممثل شركة "لازار" للاستشارات المالية الذي كان في ​لبنان​ الأسبوع الماضي مصاب بفيروس "كورونا"، وأنه قد يكون نقل العدوى إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وإلى عدد من الوزراء".

وأضاف البيان أن "تبيانًا للحقيقة، فإنّ ممثّل لازار غير مصاب بفيروس "كورونا" استنادًا إلى التحاليل الطبيّة الّتي أجراها في ​فرنسا​، وبالتالي فإنّ هذا الخبر لا يمت إلى الحقيقة بصلة".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، التعبئة العامة في البلاد لغاية 29 مارس/ آذار الجاري.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية دعا دياب إلى "التكاتف في مواجهة الأزمة، وإلى أعلى درجات الاستنفار للسيطرة على وباء كورونا".