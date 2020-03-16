مقتل مدني وإصابة 4 بانفجار مفخخة جنوبي الحسكة

قتل مدني وأصيب أربعة مواطنين بجروح نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة، اليوم الاثنين، في مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة السورية.

وبحسب مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن دراجة نارية انفجرت على الطريق العام في مدينة الشدادي، تسببت بمقتل مواطن سوري مدني، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج.

وكان مراسل "سبوتنيك" أفاد، أمس الأحد، بمقتل مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) المعتقلين داخل سجن خاضع لسيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" التابع له بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وبيّن المراسل بأن ما يقارب عشرة إرهابيين من عناصر التنظيم قتلوا بإطلاق الرصاص عليهم من قبل حراس السجن المذكور التابعين للقوات الأمريكية وتنظيم "قسد"، وذلك أثناء محاولتهم تنفيذ عصيان داخل معتقلهم المذكور صباح اليوم الأحد 15 مارس/آذار .

وشهد محيط مبنى التحقيق، والذي كان فيما مضى مبنى للثانوية الصناعية والمعهد الصناعي السوري الحكومي قبل أن يلحقه الجيش الأمريكي بالسجن المركزي، شهد استنفارا كبيرا من قبل القوات المسيطرة.

ومن جهة أخرى، تشهد محافظات في شمال شرق سوريا، كمحافظات الحسكة ودير الزور، تحركات شعبية تنادي بخروج القوات الأمريكية من المنطقة، خصوصا بعد مقتل طفل سوري على يد جنود أمريكيين الشهر الماضي، ودهس طفل سوري من قبل أحد عناصر تنظيم "قسد" المدعوم أمريكيا قبل أيام.