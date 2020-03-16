رئاسة كردستان العراق تصدر بيانا تزامنا مع ذكرى مذبحة "حلبجة"

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 16 مارس/آذار 2020، بياناً بمناسبة مرور 32 عاماً على قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي.

ونقل الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان العراق نص البيان، الذي جاء فيه: "تمر علينا اليوم الذكرى 32 للقصف والمذبحة الجماعية التي اُرتكبت ضد مدينة حلبجة، والتي كانت جزءاً من سياسة الإبادة الجماعية بحق شعب كوردستان".

وأضاف البيان: "إن هذه الجريمة الكبرى لا تزال جرحاً غائراً في تاريخ شعب كوردستان وصورة من صور الظلم والاضطهاد تجاه أمتنا".

وتابع البيان: "إن حكومة إقليم كوردستان، التي هي ثمرة دماء الشهداء والمقاومة البطولية لشعبنا، تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات لأسر الشهداء والمؤنفلين".

وختم البيان: "ولنجعل من هذه المناسبة المأساوية دافعاً محفزاً لرص الصفوف والعمل المشترك وإنهاء المآسي ومواجهة التحديات والأوضاع الصعبة".

وتعرضت مدينة حلبجة، في 16 مارس/ آذار من عام 1988، لقصف كيميائي من قبل طائرات النظام العراقي السابق، بقيادة الرئيس صدام حسين، ما أدى إلى مقتل نحو خمسة آلاف مواطن وجرح أكثر من عشرة آلاف آخرين، إضافة إلى تشريد الآلاف من سكان المدينة.