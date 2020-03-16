قطر تحظر تقديم الطلبات في المطاعم والمقاهي باستثناء خدمات التوصيل

قررت قطر، اليوم الاثنين، حظر تقديم الطلبات في المطاعم والمقاهي باستثناء خدمة التوصيل، وذلك ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت تعميما بمنع جميع المطاعم والمقاهي في الدولة من تقديم الطلبات، إلى جانب منع تواجد وجلوس الزبائن وإقامة تجمعات داخل وخارج الصالات المشار إليها، اعتبارا من اليوم.

واستثنى التعميم الذي أصدرته الوزارة خدمة توصيل الطلبات الخارجية وتسليم الطلبات داخل المحل.

ودعت وزارة التجارة والصناعة الجميع إلى الالتزام التام بما جاء في التعميم، منبهة إلى أن من يخالف هذا المنع سيتعرض للمساءلة القانونية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، أمس الأحد، تسجيل 64 إصابة جديدة بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلته كالة الأنباء القطرية "قنا" عن الوزارة، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 401 إصابة، وتم وضع المصابين في العزل الصحي وتقديم الرعاية الصحية لهم.