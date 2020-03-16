فرض حظر تجوال في محافظة البصرة جنوبي العراق

أعلنت خلية الأزمة عن اتخاذ قرار يقضي بفرض حظر للتجوال في محافظة البصرة جنوبي العراق، اعتبارا من مساء اليوم إلى الأحد المقبل بسبب كورونا.

وجاء في بيان نشره ديوان محافظة البصرة عبر موقعه الرسمي في "فيسبوك"، جاء فيه: "محافظ البصرة ورئيس خلية الأزمة المهندس أسعد عبد الأمير العيداني يعلن فرض حظر التجوال في المحافظة اعتبارا من مساء اليوم، ولغاية صباح الأحد المقبل، باستثناء الدوائر الصحية والبلدية والأمنية وعجلات نقل المواد الغذائية والحالات الحرجة".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الأزمة، في وقت سابق من اليوم، عن اتخاذ قرار يقضي بفرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد اعتبارا من مساء بعد غد الثلاثاء.

ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلبا مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي ما زال يصيب العديد من العراقيين بينهم من يعلن عنه، ومنهم من يجازف بحياته ويهرب من الحجر الصحي.