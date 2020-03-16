المغرب يغلق المطاعم ودور السينما والأماكن الرياضية والترفيهية

أعلن المغرب، اليوم الاثنين، إغلاق المطاعم ودور السينما والأماكن الرياضة والترفيهية، ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن وزارة الداخلية أعلنت أنه تقرر إغلاق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية، والحمامات، وقاعات الألعاب وملاعب القرب، في وجه العموم، وحتى إشعار آخر، انطلاقا من اليوم الاثنين، منذ الساعة السادسة مساء، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد في المملكة، ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.

وكان العاهل المغربي، محمد السادس، قد أعطى تعليمات بإنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات درهم (مليار دولار) لتحديث البنية التحتية الصحية ودعم القطاعات الاقتصادية الضعيفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن أن الصندوق سيساعد في الحصول على المعدات الطبية الضرورية ودعم قطاعات مثل السياحة إضافة إلى المساعدة في الحفاظ على الوظائف والتخفيف من الآثار الاجتماعية للوباء.

وقال بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء إن الصندوق يهدف إلى توفير "النفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال".

وأضاف البيان أن جزءا من الاعتمادات المخصصة للصندوق "ستخصص لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".

وعلق المغرب، الذي أكد وجود 29 حالة إصابة بفيروس كورونا، جميع الرحلات الجوية وأغلق المدارس وألغى جميع المناسبات والتجمعات التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصا.