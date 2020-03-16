دبي تغلق الحانات والمجالس بسبب فيروس "كورونا"

أفاد منشور حكومي، اليوم الاثنين، أن دبي أغلقت جميع الحانات والمجالس في الإمارة، على أن ينفذ ذلك بشكل فوري، وحتى نهاية مارس/ آذار الجاري، بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من متحدثة باسم المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عندما اتصلت بها "رويترز"، بحسب الوكالة.

وقالت حانة "باراستي" الشهيرة في دبي على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها أغلقت أبوابها حتى نهاية الشهر، تنفيذا لتوجيهات السلطات.

واتخذت السلطات الاتحادية وحكومتا أبوظبي ودبي، سلسلة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى كورونا، كان آخرها إغلاق المتاحف والمقاصد التاريخية والمكتبات العامة ودور السينما، وحتى محلات الـ "جيم" والمساجد.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أمس الأحد، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع الإجمالي بالدولة إلى 98 حالة إصابة.

وتم التعرف على الحالات الجديدة، من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا، كانوا جميعهم في الحجر الصحي؛ وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وزارة الصحة.

والحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصا واحدا من كل من جنوب أفريقيا، أستراليا، الصين، الفلبين، لبنان، بريطانيا، إيطاليا، إيران، الإمارات؛ وثلاثة أشخاص من الهند.

وأكدت "الصحة" الإماراتية، أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وجرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر.

وتتعاون جميع الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه بعدة إجراءات احترازية، منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة، وعزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي التي تم تجهيزها.