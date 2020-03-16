لبنان يسجل 109 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن عدد الحالات المثبتة ب​فيروس كورونا​ في ​لبنان​ بلغت 109حالات حتى اليوم.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مصادر في وزارة الصحة اللبنانية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بلغ 109 حالات وكلهم في مستشفى الحريري الجامعي الحكومي.

وطالبت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأحد، المواطنين بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوعين، في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما أصاب ما لا يقل عن 99 شخصًا وتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص.

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، التعبئة العامة في البلاد لغاية 29 مارس/ آذار الجاري. ودعا إلى "التكاتف في مواجهة الأزمة، وأعلى درجات الاستنفار للسيطرة على وباء كورونا".