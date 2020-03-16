السعودية... وزير الصحة يطلب من المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة

قال وزير الصحة السعودي، وفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين، إنه يأمل أن يبقى الناس داخل منازلهم، وألاّ يخرجوا إلا إذا كان ذلك ضروريا للغاية بسبب تفشي الفيروس التاجي.

وتحدث الوزير في مؤتمر تلفزيوني عن الفيروسات التاجية في المملكة، وقال أيضا إن تعليق العمل في القطاع الخاص قيد الدراسة، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

وزير #الصحة: نأمل من المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 16, 2020

ولقت الربيعة إلى "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، وأن مجموع المتعافين في المملكة بلغ 6 حالات".

وزير الصحة: نتوقع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس #كورونا في العالم.. ومجموع المتعافين في المملكة 6 حالات#كلنا_مسؤولون #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 16, 2020

​كما أشار وزير الصحة السعودي إلى أن تعليق العمل في القطاع الخاص تحت الدراسة.

وتابع أن "المملكة طبقت منذ بداية ظهور المرض إجراءات احترازية، والأيام القادمة فترة تحد كبير"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

#عاجل#وزير_الصحة : طبقت المملكة منذ بداية ظهور المرض إجراءات احترازية، والأيام القادمة فترة تحدي كبير.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 16, 2020

​وأردف أن "العالم يواجه تحديا لمواجهة فيروس "كورونا"، وقيادة المملكة مهتمة بصحة الجميع، ونقيّم الوضع بشكل مستمر".

​وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قالت الوزارة إن الحالات المسجلة هي لمقيمين اثنين من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، كانا مخالطين لحالات سابقة، وهما معزولان حاليا بمنشأة صحية في الرياض.

أوضحت الوزارة أن هناك 5 حالات إصابة لمواطنين كانوا مخالطين لحالات سابقة، وهم معزولون الآن بمنشأة صحية بالقطيف.

وذكرت أن هناك حالة إصابة لمقيم إسباني قادم من إسبانيا، وهو معزول حاليا بإحدى المنشآت الصحية في محافظة الخبر.

وحالتان لمواطنتين، الأولى قادمة من إسبانيا، والثانية قادمة من بريطانيا، وهما معزولتان بمنشأة صحية في مدينة الظهران.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك حالتي إصابة لمواطن ومواطنة، الأول قادم من إيران، والثانية قادمة من العراق، وهما معزولان بمنشأة صحية في القطيف.

وأضافت أنه توجد حالة لمواطن قادم من جمهورية مصر العربية، وهو معزول بمنشأة صحية بالدمام، وحالتين لمواطنين، الأول قادم من بريطانيا، والثاني قادم من سويسرا، وهما معزولان بمنشأة صحية بجدة.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 118 حالة، كانت قد تعافت منه ثلاث حالات إصابة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

وأشارت إلى أن من بين الحالات حالة كانت في وضع حرج، وتحسنت اليوم، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل معها وضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.