الحكومة اليمنية تعلق على الاشتباه بإصابة إحدى مواطناتها بـ"كورونا" في مطار القاهرة

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الاثنين، إن حكومة بلاده "تتابع باهتمام بالغ حالة المواطنة اليمنية التي وصلت مساء الأحد إلى مطار القاهرة، والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد".

جاء كلام الإرياني في سلسلة تغريدات له عبر "تويتر" قال فيها "تتابع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الصحة باهتمام بالغ حالة المواطنة اليمنية التي وصلت أمس الأحد إلى مطار القاهرة واشتبهت السلطات المصرية بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بسبب ارتفاع درجة حرارتها، رغم إنه لم تظهر عليها أي أعراض أخرى".

١-تتابع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الصحة باهتمام بالغ حالة المواطنة اليمنية التي وصلت أمس الأحد مطار القاهرة واشتبهت السلطات المصرية باصابتها بفيروس كورونا المستجد بسبب ارتفاع درجة حرارتها، رغم انه لم تظهر عليها اي أعراض اخرى pic.twitter.com/e9Dr6v8CH0 — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 16, 2020

وتابع الإرياني: "الملحق الطبي في السفارة اليمنية بالقاهرة يتابع حالة المواطنة اليمنية التي اشتبهت السلطات المصرية بإصابتها بكورونا بسبب ارتفاع درجة حرارتها رغم عدم ظهور أعراض أخرى عليها".

وأضاف أن الحكومة ستعلن نتائج التحاليل التي أجريت لها من قبل السلطات المصرية المختصة، قائلاً: "سنطلع الرأي العام أولاً بأول، حول نتائج التحليل لهذه الحالة، وأي حالات أخرى قد تظهر داخل البلد أو خارجه في ما يتعلق بالجائحة العالمية كورونا".

٢-يتابع الملحق الطبي في سفارتنا بالقاهرة الحالة،وسيتم الإعلان عن نتائج التحاليل التي أجريت لها من قبل السلطات المصرية المختصة

وسنطلع الرأي العام اولا بأول بالنتائج التي توصلت إليها التحليلات لهذه الحالة واي حالات أخرى قد تظهر داخل البلد او خارجه فيما يتعلق بالجائحةالعالمية كورونا pic.twitter.com/FdN2wryF0a — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 16, 2020

في سياق متصل، أصدرت مصر، اليوم الاثنين، قرارا بتعليق حركة الطيران في جميع المطارات اعتبارا من الخميس 19 مارس/ آذار وحتى نهاية الشهر، وذلك ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المرحلة الحالية تتطلب مجموعة إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، موضحا أن الحكومة قررت تعليق حركة الطيران في المطارات كافة من الخميس المقبل حتى 31 مارس/ آذار الجاري، وذلك بحسب موقع "بوابة الأهرام".