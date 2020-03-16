السعودية... توجيه القطاع الخاص لمنح إجازة أسبوعين لبعض الموظفين بسبب "كورونا"

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الاثنين، جميع المنشآت في القطاع الخاص بالالتزام بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها ( 14 ) يوما، وذلك من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد ومنع تفشيه.

وأمرت الوزارة ألا تحسب الإجازات من رصيد للفئات الآتية: (المرأة الحامل، ومن يعاني من الأمراض التنفسية، ومن يعانون من نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، والأورام، ومن يعانون من الأمراض المزمنة)، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما ألزمت الوزارة تطبيق الحجر المنزلي لمدة (14) يوما على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر, وكذلك إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فوراً إلى الرعاية الطبية.

​وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 118 حالة، كانت قد تعافت منه ثلاث حالات إصابة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم وفارق الحياة 343 شخصا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد للمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.