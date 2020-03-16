محافظ طولكرم يرفع توصية إلى الحكومة الفلسطينية بإغلاق المدينة بعد إصابة مواطن بكورونا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في فلسطين إلى 39 شخصا بعد تسجيل إصابة حديثة في طولكرم شمال الضفة الغربية.

رام الله - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أن محافظ طولكرم عصام أبو بكر رفع تقدير موقف للحكومة، حول الأوضاع في المحافظة بعد الإعلان عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فيها، اليوم الاثنين".

ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين إلى 39 إصابة بينهم اثنين من محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية و37 من بيت لحم جنوب الضفة الغربية يخضعون للحجر في المدينة.

والمصابون الفلسطينيون بالفيروس هم شخصان في طولكرم، و37 في بيت لحم.

وقال رئيس الوزراء إن "المحافظة بشكل عام ومدينة طولكرم بشكل خاص لا زالت مفتوحة، حيث لا زلنا ندرس الوضع في المحافظة، ولم نتخذ قرارا بعد بإغلاقها".

في سياق متصل أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اليوم، أنها ستطبق نظام الحجر الصحي والفحص الطبي على كافة الفلسطينيين القادمين من الخارج عبر الجسر (معبر الكرامة البري الرابط بين الأراضي الفلسطينية والأردن ) لمدة 14 يوما.

وقالت الإدارة، في بيان، "بناء على الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة الفلسطينية، وحرصا على السلامة العامة، سيطبق الحجر الصحي والفحص الطبي على كافة المواطنين القادمين من الخارج عبر الجسر (معبر الكرامة) لمدة 14 يوماً".

وأكدت أن الحجر الصحي والفحص الطبي سيطبقان على كافة المواطنين المغادرين إلى المملكة الاردنية الهاشمية عبر (جسر الملك حسين) من الأراضي الفلسطينية لمدة 14 يوما، اعتباراً من اليوم.