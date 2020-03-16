دفاعات "الحوثيين" تجبر تشكيلا من مقاتلات التحالف على مغادرة أجواء الجوف

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، أن دفاعاتها أجبرت تشكيلاً من طائرات التحالف العربي على مغادرة أجواء محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، إن "الدفاعات الجوية تمكنت، ظهر اليوم، من التصدي لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية (F15) في سماء محافظة الجوف وإجبارها على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية".

تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله من التصدي ظهر اليوم لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية F15 في سماء محافظة الجوف وإجبارها على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية، وتمت عملية التصدي بعدد من صواريخ فاطر1 . — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 16, 2020

وأوضح أن "عملية التصدي تمت بعدد من صواريخ فاطر1".

ومنظومة "فاطر1" إحدى منظومات الدفاع الجوي الجديدة التي كشفت الجماعة في 23 فبراير/شباط الماضي، امتلاكها إلى جانب منظومات "ثاقب1" و"ثاقب2" و"ثاقب3".

وأعلنت الجماعة، في منتصف فبراير/شباط الماضي، إسقاط مقاتلة تابعة للتحالف من نوع "تورنيدو" أثناء تحليقها في سماء محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، بصاروخ أرض جو.