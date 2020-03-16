الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة دون طيار للحوثيين في أجواء الجوف

أعلن المتحدث العسكري للجيش اليمني إسقاط طائرة بدون طيار للحوثيين في أجواء الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة– سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم قوات محور الجوف بالمنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، ربيع القرشي، عبر تويتر، أن "الجيش الوطني إسقط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها فوق مواقعه شرق مركز المحافظة (مديرية الحزم)".

الجوووووف

ابطال الجيش الوطني يسقطون طائرة مسيرة تابعه للمليشيات الحوثيه أثناء تحليقها فوق مواقعهم شرق مركز المحافظة pic.twitter.com/JVIqbbigjE — ربيع القرشي (@algrshy_Rabea) March 16, 2020

​ونشر القرشي على حسابه على "تويتر" صورة لطائرة مسيرة على الأرض.

يتبع...