"الوفاق الليبية" تقول إنها اعتمدت موازنة 2020 دون ذكر أرقام

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية إن رئيس المجلس اعتمد الترتيبات المالية (موازنة) 2020، وذلك دون ذكر أرقام تفصيلية.

وجاء في بيان مقتضب نشر على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني: "رئيس المجلس الرئاسي يعتمد الترتيبات المالية للعام 2020".

وبحسب وكالة "رويترز"، تتراجع إيرادات الدولة الليبية بشدة بسبب وقف صادرات النفط منذ يناير/ كانون الثاني، في مناطق تسيطر عليها قوات حكومة الشرق الموازية التي مقرها بنغازي.

وقبل أيام، قال وزير الاقتصاد الليبي، علي العيساوي، إن بلاده أُرغمت على تخفيض ميزانيتها بما يقارب الثلث، بسبب "الصدمة المزدوجة" الناجمة عن وقف انتاج النفط وخفض أسعاره.

وأشار الوزير في حكومة الوفاق الوطني إلى أن "ميزانية العام 2020 طموحة وحُدّدت بحوالي 55 مليار دينار (35 مليار يورو) لكننا أُرغمنا على تخفيضها إلى ما يقارب 38 مليار دينار (24.8 مليار يورو)".

وأكد الوزير أن "ذلك يؤثر كثيراً على الخدمات العامة والاستثمار، حيث سيتمّ إرجاء بناء مدارس جديدة ومستشفيات جديدة، وكذلك الاستثمارات من أجل تجديد البُنى التحتية النفطية".

وتابع: "سينبغي على الحكومة، التي كانت تتوقع نمواً تفوق نسبته الـ6%، أن تخفّض هذه النسبة"، من دون أن يعطي رقماً معيناً.