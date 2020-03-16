لمكافحة كورونا... تعليق العمل في المحاكم السودانية

قررت الحكومة السودانية تعليق العمل في المحاكم في عموم البلاد، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وصل إلى 148 دولة حول العالم.

قالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن السلطة القضائية أصدرت توجيها إداريا بتعليق العمل جزئيا في المحاكم بالبلاد، وذلك استجابة للتوجيهات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال مصدر مسؤول بالسلطة القضائية لـ"سونا" إنه تقرر، وفقا للتوجيه، تعليق العمل بالمحاكم المدنية على أن يستثنى من ذلك قبول مذكرات الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العامة بصفة استئنافية ومحاكم الأحوال الشخصية الابتدائية، على أن يستثنى من ذلك نظر التنفيذات والقضايا المتعلقة بالنفقات وقبول مذكرات الاستئناف أمام المحكمة العامة.

وشملت التوجيهات تعليق العمل بمحاكم الجنايات الابتدائية على أن تزاول المحاكم أعمالها فيما يتعلق بقبول مذكرات الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العامة بصفة استئنافية وقضايا الحراسات فيما عدا تلك التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

وقال المصدر إن التوجيه الإداري أجاز للقضاة المشرفين على محاكم الأحوال الشخصية استثناء بعض الحالات المستعجلة فيما يتعلق بالشهادات والإعلامات الأولية وخلافه، داعيا مشرفي المحاكم للتنسيق مع رؤساء الأجهزة لإتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الإزدحام بالمحاكم.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى اليوم، إلى 169 ألف و387 شخصا، توفي منهم 6513 شخصا، فيما شفي حتى الآن 77257 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة)، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 81020 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 99 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 55 ألفا و94 شخصا.