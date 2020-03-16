دبي الذكية تطلق مبادرة ختم "100% لا ورقية"

أعلنت "دبي الذكية" عن إطلاق مبادرة ختم "100 بالمائة لاورقية" التي تهدف إلى منح الجهات الحكومية التي أنجزت تنفيذ "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" بنسبة 100% ختما، يكون علامة فارقة تبين تحولها بشكل كامل إلى جهات ذات خدمات وعمليات رقمية ولا ورقية، وذلك ضمن مشاريع مسار التطوير الحكومي التابع للمسارات التنموية الستة التي أعلن عنها "مجلس دبي".

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام "دبي الذكية"، إن المبادرة تواكب سعي دبي الذكية الحثيث لتسريع وتيرة التحول الرقمي لحكومة دبي، لتحقيق مستهدفات "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، والمتمثلة في تحويل كافة المعاملات الحكومية الداخلية ومعاملات الحكومة مع المتعاملين لتصبح رقمية ولاورقية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2021، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيسهم كذلك في تحفيز الجهات الحكومية الأخرى لاستكمال تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية وتسريع الإنجاز وهو ما يصب في تحقيق الهدف الأسمى لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتصنف مبادرة ختم "100 بالمائة لاورقية" جهود الجهات الحكومية وفقا للجهود المطلوبة لتحولها إلى رقمية بشكل كامل من خلال حجم استهلاك الورق عبر 3 أنواع، وهي: الجهات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ويقدم الختم للجهات التي حققت نسبة 100% في إنجازها لـ"استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، وضمن الفئة التي تنتمي لها فقط، وسيتم الإعلان عن نتائج الجهات بشكل نصف سنوي وتقليد الختم للجهات التي وصلت للنسبة بناء على ذلك.

وحسب إحصاءات دبي الذكية في نهاية 2019، وبناء على تقارير الجهات الحكومية، فقد وصلت بعض الجهات إلى نسبة إنجاز أكثر من 60% مثل هيئة كهرباء ومياه دبي والقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي عن فئة الجهات الكبيرة ودائرة الأراضي والأملاك عن فئة الجهات المتوسطة ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة السياحة والتسويق التجاري وهيئة تنمية المجتمع عن فئة الجهات الصغيرة.

وتسعى "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" إلى توفير أكثر من مليار ورقة تستخدم في حكومة دبي كل عام مما ينقذ 130 ألف شجرة، بالإضافة إلى ذلك سيوفر سكان وزوار دبي 40 ساعة للشخص الواحد في السنة وأكثر من 900 مليون درهم كانت ستنفق على المعاملات الورقية.