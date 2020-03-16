مصر تسجل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 150

أعلنت مصر، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا، في حين وصل عدد الإصابات إلى 150.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام المصري، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا هي إجراءات احترازية، وأن أعداد الإصابات وصلت إلى 150 حالة، و3 حالات وفاة.

وأعلنت مصر ، أمس الأحد، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، إن حالات كورونا فى مصر وصلت إلى 126 حالة حتى الأمس، بعد تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس.

وأكد مجاهد ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 26 وخروجهم من المستشفى.

وعن الحالات الجديدة قال مجاهد:"من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات المكتشفة اليوم من ضمنها 8 مصريين و 8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة".

وأكد مجاهد "عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".