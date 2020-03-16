بعد انتهاء مهلة التفاوض بشأن سداد المديونية... ما الذي ينتظر لبنان؟

بعد إعلانها تعليق سداد مستحقات سندات اليوروبوندز، فوتت الحكومة اللبنانية مهلة السماح المتاحة أمامها لإطلاق المفاوضات مع الدائنين بخصوص إعادة الهيلكة، في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة.

وبعد انتهاء مهلة الأسبوع، لم يعد بإمكان الحكومة اللبنانية الاستمرار في قرار تعليق الدفع، وعليها أن تحسم أمرها سواء بالدفع أو عدمه، الأمر الذي قد يُدخل لبنان في أزمة كبيرة مع الدائنين قد تصل إلى منصات القضاء.

ورغم إعلان وزير المال، غازي وزني، انطلاق المفاوضات عبر شركات وسيطة، نفى وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، الأمر، ما يطرح تساؤلات بشأن السيناريوهات المتوقعة بعد انتهاء مهلة التفاوض.

تعليق السداد

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، الأسبوع الماضي، تعليق دفع ديون لبنان المستحقة في التاسع من مارس/ آذار الجاري. وقال دياب إن الدين "أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده".

ولفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن "مجموع الدين العام تخطى 90 مليار دولار مما يشكل أكثر من 170 في المئة من الناتج المحلي". وقال دياب: "الاقتصاد أصبح قائما على فلسفة الاستدانة".

وأضاف رئيس وزراء لبنان: "ندفع ثمن الأخطاء السابقة وبلدنا بات اليوم على مشارف أن يصبح الأكثر مديونية في العالم". وأشار رئيس الحكومة إلى أنه "بحسب تقديرات البنك الدولي فإن 40% من اللبنانيين قد يجدون أنفسهم قريبًا تحت خط الفقر".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية إن الدولة ستخفض الإنفاق بما في ذلك من خلال إصلاحات في قطاع الطاقة. وأضاف أن الحكومة ستقدم خطة لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين.

وهناك حالة من التخبط بشأن المفاوضات مع الدائنيين، ففي حين أكد وزير المال، غازي وزني، أن المفاوضات ‏انطلقت عبر شركات وسيطة، نفى وزير الاقتصاد راؤول نعمة الأمر، ما يعني عمليا أن لبنان ‏يتجه إلى إعلان التخلف غير المنظم عن الدفع، مع ما سيرتبه مثل هذا القرار في ظل عدم ‏وجود أي تقدير رسمي لمحاذيره‎، وفقا لما نشرته جريدة النهار.

فرصة لبنانية

الدكتور عماد عكوش، الاقتصادي اللبناني قال إن "قيمة السندات الإجمالية التي استحقت في التاسع من مارس/ آذار تبلغ 1.2 مليار دولار، وقيمة السندات التي يحملها الأجانب تبلغ حوالي 25 بالمئة من قيمتها، أي أن قيمتها تبلغ حوالي 300 مليون دولار، وهي قيمة تستطيع الحكومة والخزينة واحتياطيات مصرف لبنان توفيرها من العملات الصعبة".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "لبنان اليوم أمام فرصة هائلة للاستفادة من الواقع الحالي الذي يضرب كل الأسواق العالمية وبالتالي الاستفادة من الوقت للتفاوض على هيكلة كامل قيمة اليوروبوندز والتي تبلغ قيمتها حوالي 31 مليار دولار".

وتابع: "بالتالي بمكن الاستفادة من تخفيض معدلات الفوائد وتوزيع الآجال بشكل أطول، والبدء في تحويل جزءًا مهما منها إلى الليرة اللبنانية خاصة بعد تطبيق قانون الكابيتال كونترول المقترح من الحكومة ومنع سحب الودائع أو تحويلها بالدولار الأمريكي إلا في حالات استثنائية سوف يتضمنها هذا القانون".

التفاوض الحل

من جانبه قال الناشط المدني، رياض عيسى، إن لبنان "يواجه أزمات عدة من بينها الوضع الاقتصادي والمالي، والديون الخارجية والداخلية وأزمة المصارف، وكذلك مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "ما يخص سندات اليوروبوندز فإن الدولة اللبنانية عاجزة عن الالتزام بسداد المستحقات في الوقت اللازم، وكذلك قطعت أول مهلة للتفاوض، للمرة الأولى في ترايخها".

وتابع: "بعد انتهاء مهلة التفاوض، أتصور أن الدائنين سوف يتوجهون لرفع دعاوى قضائية على لبنان، ومن الطبيعي حصولهم على أحكام تفرض على الدولة سداد هذه الأموال، لكن في المقابل لن تستطيع الدولة سدادها".

وبشأن إمكانية الحجز على أي أموال للحكومة أو أصول بالخارج أو الداخل، قال: "من الصعب وضع اليد على الأملاك السيادية كمحاولة للتسديد أو المقايضة، لأن القوانين تعطي حماية للملكية السيادية، وكذلك لمقار السفارات بالخارج، وغيرها من الممتلكات أو الأموال في المصارف حيث أنها محمية من قبل القانون".

وأشار إلى أن "الحكومة عليها التركيز للدخول في مفاوضات حول إعادة هيكلة الديون، ومحاولة تأخير تواريخ الاستحقاقات المالية، وتصغير حجم المبالغ المسددة، لأن الكبيرة منها لن تكون الدولة قادرة على دفعها".

واستطرد: "وكذلك على الحكومة وضع خطط لتخفيض الهدر والنفقات ومعالجة الفساد، وتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، من أجل استعادة الوضع الاقتصادي مرة أخرى".

تقليل التصنيف

خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية إلى "تعثر انتقائي عن السداد" وحذرت من أن المحادثات بشأن إعادة هيكلة الدين قد تتعقد وتطول.

وأعلن لبنان، الأسبوع الماضي، أنه قد لا يستطيع سداد مدفوعات ديون مرتقبة بدعوى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي على نحو خطير مما يمهد المجال لتخلف عن سداد سندات دولية كانت مستحقة في التاسع من مارس/ آذار.

ونتيجة لذلك، قالت الوكالة إنها خفضت تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية إلى "تعثر انتقائي". وقالت إنها ستلغي على الأرجح هذا التصنيف بمجرد مبادلة أي دين أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه.

لكنها قالت إن مفاوضات إعادة الهيكلة قد تتعقد لأنها لا تتوقع تمويلا من صندوق النقد الدولي يُحتمل أن يوفر ركيزة للسياسة أو يحث بقية المانحين الدوليين على تقديم دعم.