"السيادة السوداني" يعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا

أعلن مجلس السيادة السوداني حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، ووصل إلى 148 دولة حول العالم.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمجلس السيادة في السودان، على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، في تدوينة قالت فيها: "مجلس الأمن والدفاع يقرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا".

وفي وقت سابق، قررت الحكومة السودانية تعليق العمل في المحاكم في عموم البلاد، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن السلطة القضائية، أصدرت توجيها إداريا بتعليق العمل جزئيا بالمحاكم بالبلاد وذلك استجابة للتوجيهات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 169 ألف و387 شخصا، توفي منهم 6513 شخصا، فيما شفي حتى الآن 77257 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات تفيد بوجود حالة إصابة في السودان.

وكانت بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة)، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 81020 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 99 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 55 ألفا و94 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.