تسجيل
17:36 GMT16 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    مخاوف استثنائية ضمن مناطق سيطرة تنظيم القاعدة والجيش الأمريكي شمال سوريا

    "كورونا".. مخاوف استثنائية ضمن مناطق سيطرة تنظيم "القاعدة" والجيش الأمريكي شمالي سوريا

    © Sputnik . Atiyah Atiyah
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104488/34/1044883465.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003161044883729-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    بالرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الحكومية السورية عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" المسبب لمرض "كوفيد-19 في البلاد، إلا أن الأعين تترقب بتوجس تلك المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة شمالي البلاد.

    ففي إدلب، ينتشر عشرات ولربما مئات الآلاف من الإرهابيين الأجانب ضمن هذه المحافظة التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة، كما محافظة الحسكة وريفها حيث ينتشر الآلاف من جنود ما يسمى "التحالف الدولي" اللاشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ومسلحون سوريون وعراقيون يتبعون له، إلى جانب عدد كبير من المخيمات والسجون التي تضم عشرات الآلاف من الأجانب وعائلاتهم.

    مخاوف استثنائية ضمن مناطق سيطرة تنظيم القاعدة والجيش الأمريكي شمال سوريا
    © Sputnik . Atiyah Atiyah
    مخاوف استثنائية ضمن مناطق سيطرة تنظيم القاعدة والجيش الأمريكي شمال سوريا

    بطبيعة الحال، تبدو إجراءات الطوارئ الاحترازية التي أعلنتها الحكومة السورية بعيدة المنال عن سكان إدلب التي يديرها ما تسمى (حكومة الإنقاذ) التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، لتتزايد المخاوف من أي انتشار للفيروس في تلك المحافظة بعد أن قام التنظيم الإرهابي بالاستيلاء على مقرات منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وطرد متطوعيها قبل أيام.

    المخاوف من بؤرة قد تتسلل إلى الاراضي السورية في إدلب، تتعزز بشكل استثنائي نظرا لطبيعتها الديمغرافية المعقدة والانتقال الفوضوي عبر المعابر اللاشرعية مع تركيا خارج السيطرة الحكومية، والتي قد تشمل عشرات الجنسيات الأجنبية بما في ذلك الثقل الاستثنائي للجنسيات الصينية والألبانية والشيشانية والجنوب آسيوية والأوروبية والخليجية والشمال إفريقية.

    مخاوف استثنائية ضمن مناطق سيطرة تنظيم القاعدة والجيش الأمريكي شمال سوريا
    © Sputnik . Atiyah Atiyah
    مخاوف استثنائية ضمن مناطق سيطرة تنظيم القاعدة والجيش الأمريكي شمال سوريا

    ما يسري على مناطق تنظيم "القاعدة"، يسري، ولو بطريقة أقل وطأة، على مناطق سيطرة القوات الأمريكية والتركية وحلفائهما في محافظة الحسكة التي تعتبر بوابة الدولة السورية مع تركيا والعراق واللتان سجلتا عددا كبيرا من الإصابات بالفايروس المستجد.

    مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة أكد بأن هناك تخوفا كبيرا لدى السكان المحليين من وصول العدوى إليهم لا سيما بأن مدن ومناطق محافظتهم تعج بالقوى الأجنبية المحتلة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتركية والمسلحون المحليون التابعة لهم، إضافة للعناصر الأجنبية التي تعمل ضمن صفوف تنظيم "قسد"، مع وجود أربعة مخيمات للجوء والاحتجاز وهي ( الهول، العريشة، المالكية، التوينة) والتي تضم أعدادا كبيرة من اللاجئين والمهجرين، خصوصاً مخيم الهول الذي يصل عدد قاطنيه إلى 70 ألف شخص بينهم أعداد كبيرة من عوائل مسلحي " داعش" ومن جنسيات أجنبية عديدة.

    مخاوف استثنائية ضمن مناطق سيطرة تنظيم القاعدة والجيش الأمريكي شمال سوريا
    © Sputnik . Atiyah Atiyah
    مخاوف استثنائية ضمن مناطق سيطرة تنظيم القاعدة والجيش الأمريكي شمال سوريا

    رغم قلة الإمكانيات، يضيف المراسل، تعمل الجهات الحكومية السورية بالتعاون مع المجتمع المحلي ومكاتب الأمم المتحدة والحليف الروسي، على تنفيذ خطة متكاملة للوقاية والاحتراز من الإصابة بفايروس "كورونا " من خلال عدد من الإجراءات الصحية والاجتماعية.

    مدير مديرية الصحة الحكومية في محافظة الحسكة الدكتور محمد رشاد خلف أكد لــ "سبوتنيك" أنه تم تشكيل لجنة طوارئ مهمتها التعاون مع المشافي والمراكز الصحية لرصد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس ومتابعتها وتشخيصها وإجراء فحوص لها وأخذ عينات ومسوح من المشتبه بإصابتهم للتأكد من خلوهم من المرض إضافة إلى إحداث نقطة فحص طبية في مطار القامشلي لفحص جميع القادمين عبر الرحلات الدولية والتأكد من حالتهم الصحية مؤكدا أنه لم تسجل أي إصابة بالفيروس في المحافظة حتى تاريخه.

    مخاوف استثنائية ضمن مناطق سيطرة تنظيم القاعدة والجيش الأمريكي شمال سوريا
    © Sputnik . Atiyah Atiyah
    مخاوف استثنائية ضمن مناطق سيطرة تنظيم القاعدة والجيش الأمريكي شمال سوريا

    وأضاف الدكتور خلف "كما تم تحديد مركزين للعزل الصحي في حال حدوث أي إصابة بالفيروس، الأول بالهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني والثاني في مبنى مركز اللؤلؤة الطبي المحدث وسط مدينة الحسكة وتجهيزهما بالمعدات وبالكادر الطبي والتمريضي المتخصص".

    من جانبه أوضح رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو لوكالة "سبوتنيك" بأن المجلس بدأ برش المعقمات في دوائر الدولة الرسمية ودور العبادة ورش المكبات الثانوية للقمامة بأنحاء المدينة بالمعقمات الفيروزية ومكب سوق الهال الرئيسي وتوزيع الكفوف والكمامات للعاملين في قطاع النظافة والصيانة والحدائق وتشديد الرقابة على المقاهي لمنع تقديم الأراكيل وعلى المطاعم بوضع المعقمات (برمنغنات البوتاسيوم) على الخضار والتشديد على النظافة العامة.

    وأشار مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة إلى أن عددا من المشافي خاصة في مدن المحافظة اتخذت إجراءات وتدابير احترازية لمواجهة إمكانية انتشار "كورونا" خصوصاً بعد تفشيه في دول الجوار، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية في المشافي الخاصة من خلال الكادرين الطبي والفني إضافة إلى المرضى ومرافقيهم المتواجدين في تلك المشافي، وذلك حفاظاً على السلامة العامة من خلال إلزام الكوادر الطبية والفنيين والمرضى بوضع الكمامات الطبية والكفوف وجلب جهاز كاشف الحرارة الإلكتروني.

    وطالبت إدارات المشافي الخاصة الجهات الحكومية والدولية بتأمين مواد التعقيم اللازمة، وتزويد المشافي بألبسة الحماية اللازمة للكوادر الطبية والفنية وتجهيز مراكز صحية مزودة بأجهزة الفحص والتشخيص والتحاليل.

    مخاوف استثنائية ضمن مناطق سيطرة تنظيم القاعدة والجيش الأمريكي شمال سوريا
    © Sputnik . Atiyah Atiyah
    مخاوف استثنائية ضمن مناطق سيطرة تنظيم القاعدة والجيش الأمريكي شمال سوريا

    بدورها قال تنظيم ما يسمى "الإدارة الذاتية الكردية" التي يدعم الجيش الأمريكي سيطرته على مساحة واسعة من جغرافية محافظة الحسكة، أنه اتخذ إجراءاته الوقائية من وباء "كورونا"، إذ قرر تعطيل جميع إذرعة المحلية.

    يأتي ذلك بعد قراره تنظيم "الإدارة الذاتية" تقييد الدخول، باستثناء السكان المحليين، إلى مناطق سيطرة مسلحي تنظيم "قسد" التابع للجيش الأمريكي، ووقف الداوم في المدارس والجامعات في مناطق سيطرته.

    كما أعلن تنظيم "الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة" البدء بحملة رش المعقم "بيو باك" الخاص بالقضاء على البكتيريا، كإجراء احترازي لمنع انتشار وباء "كورونا".

    كما قرر ما يسمى "مكتب شؤون الأديان" التابع لتنظيم "الإدارة الذاتية" تطبيق فتوى المجلس الأعلى للإفتاء واتحاد علماء بلاد الشام تعليق صلاة الجمعة والجماعة في مناطق سيطرة تنظيم "قسد" ابتداء من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، إضافة لإلغاء كافة التجمعات الدينية، والمناسبات الاجتماعية، ومنها احتفالات "عيد النيروز" وتعليق كافة الدروس الدينية وحلقات الذكر ودروس القرآن في المساجد، منعًا لانتشار وباء "كورونا".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض سعر الصرف لعملات الدولار واليورو مقابل الروبل في موسكو، على خلفية انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+، 10 مارس 2020
    "كورونا" في روسيا وانهيار أسعار النفط في العالم... أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    البورصة الأمريكية تسجل رقما قياسيا في الهبوط منذ عام 1987
    البورصة الأمريكية تسجل رقما قياسيا في الهبوط منذ عام 1987
    كورونا
    أحداث تسببت في تأجيل الدراسة في مصر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك