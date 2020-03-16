إقفال المصارف اللبنانية من 17 حتى 29 مارس لمواجهة انتشار كورونا

أعلنت جميعة المصارف اللبنانية، اليوم الاثنين، إقفال المصارف اللبنانية من 17 حتى 29 آذار/ مارس الجاري، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وذكر بيان صادر عن الجمعة اليوم أنها اتخذت عدة قرارات من بينها "التجاوب مع مطلب اتّحاد نقابات الموظفين بإقفال فروع المصارف اعتباراً من 17 آذار 2020 حتى 29 آذار 2020، تاريخ سريان حالة التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار عدوى وباء الكورونا، وذلك حرصاً على سلامة موظفي المصارف وعملائها وأُسَرهم".

وكان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني قد أوصى مجلس الوزراء اليوم، بإعلان حالة الطوارئ الصحية.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمة توجه بها إلى اللبنانيين قبل بدء جلسة مجلس الوزراء، إن "لبنان يواجه اليوم وباء كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية منذ بضعة أيام وباءً عالمياً. وهو ينتقل بطرق شتى، عابراً حدود الأنظمة والدول، ولم يتمكن العلم حتى الآن من إيجاد الوقاية أو العلاج الناجع له".

كانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، في وقت سابق، أن عدد الحالات المثبت إصابتها بفيروس كورونا ارتفع إلى 109، وسط مخاوف من عدم قدرة المستشفيات والجهاز الطبي على التعامل مع في حال تزايد عدد الإصابات.