سوريا تعلن خلوها من كورونا... وتزيد إنتاج الكمامات والمعقمات

أعلنت الحكومة السورية أن آخر نتائج تحليل الحالات المشتبه بها في سوريا والتي تزيد عن 200 حالة اليوم الإثنين كانت سلبية وتؤكد عدم وجود أي إصابة في سوريا، في الوقت الذي قررت فيه رفع الطاقة الإنتاجية من الكمامات والمعقمات المحلية في البلاد.

ونقل موقع "الوطن أون لاين" عن وزير الصحة السوري نزار يازجي تأكيده أنه حتى تاريخ اليوم الاثنين لم تسجل أي حالة إصابة بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا بعد أن تم إجراء أكثر من 200 تحليل، على أشخاص مشبوهين تبين أنها سلبية.

وذكر يازجي "أإن السلطات الطبية في سورية تتابع بدقة كل ما يرد إليها من حالات مشبوهة، حيث تقوم مباشرة بالحجر الصحي عليها، وأخذ عينات للتحليل، ووفقاً للنتيجة يتخذ قرار إنهاء الحجر الصحي أو استمراره".

وأكد الوزير أن سوريا لديها حتى الآن كل ما يلزم من مستلزمات لإجراء التحليل، وسيكون هناك وفرة أكثر في الأيام والأسابيع القادمة، حيث قامت الوزارة بتجهيز فرق طبية في عدد من المحافظات لتكون مستعدة للتعامل مع أي حالة مشبوهة.

بدورها ذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزارء في سوريا على موقع فيسبوك أن الحكومة السورية أعطت التوجيهات لرفع الطاقة الإنتاجية للمعقمات والكمامات، وجاء في المنشور:

"في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة للوقاية من مرض كورونا تم إقرار خطة عمل لجهة توفير المعقماتوالكمامات والكحول الطبية ومساحيق النظافة والمستلزمات الطبية للجهات العامة والمواطنين على حد سواء وذلك من خلال تكليف وزارة الصناعة تكثيف الجهود لمضاعفة إنتاجها محلياً وإلزام المعامل الخاصة بإنتاج هذه المواد في القطاعين العام والخاص للعمل بطاقتها القصوى بما لا يقل عن ثلاث ورديات يومياً لسد حاجة السوق المحلية، وتم التشديد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتكثيف الجهود المبذولة لمنع التلاعب بأسعار المستلزمات الطبية والمعقمات ومنع احتكارها من خلال توفيرها في صالات المؤسسة السورية للتجارة علماً أن هذه المواد والمستلزمات لم يطرأ أي ارتفاع على أسعارها إلا من خلال بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجة المواطنين لها حالياً ويبيعونها بأسعار مضاعفة".

يذكر أن الحكومة السورية أعلنت اليوم أنها أبقت رحلاتها الجوية إلى كل من القاهرة وموسكو والخرطوم مستمرة.