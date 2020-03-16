محمد بن زايد: روح الفريق عنصر أساسي في مواجهة كورونا

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن روح الفريق تمثل عنصرا أساسيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وانتشر في 148 دولة حول العالم.

وكتب محمد بن زايد على "تويتر": "بإذن الله سيمضي هذا الوقت الصعب، الذي نواجهه ومعنا العالم، لكن نحتاج الى الصبر"، مضيفا: "الإمارات ولله الحمد أوضاعها أفضل، بفضل همة الكوادر التي أخذت على عاتقها مواجهة انتشار فيروس كورونا من وقت مبكر".

بإذن الله سيمضي هذا الوقت الصعب الذي نواجهه ومعنا العالم ، لكن نحتاج الى صبر ، والامارات ولله الحمد أوضاعها افضل، بفضل همة الكوادر التي أخذت على عاتقها مواجهة انتشار فيروس كورونا من وقت مبكر. pic.twitter.com/MJz6MpuCDd — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 16, 2020

وتسبب فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" في إصابة 98 شخصا في الإمارات.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 169 ألف و387 شخصا، توفي منهم 6513 شخصا، فيما شفي حتى الآن 77257 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة)، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 81020 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 99 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 55 ألفا و94 شخصا.