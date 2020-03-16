مشاهد من داخل طارة إيطالية منعتها السلطات التونسية من الهبوط بسبب كورونا... فيديو

أجبرت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، طائرة إيطالية على العودة بعد منعها من الهبوط في مطار قرطاج الدولي.

وعادت الطائرة بركابها إلى روما، وصور أحد الركاب مشاهد من داخل الطائرة أظهرت انزعاج الركاب بسبب منع الطائرة من الهبوط في المطار التونسي، بحسب وكالة "إرم".

وأعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، في وقت سابق، أن الوضع في تونس ما زال تحت السيطرة، وأن عدد المصابين وصل إلى 16 شخصا.

وأعلنت تونس فرض العزل الذاتي الصحي لمدة أسبوعين على الوافدين إلى أراضيها من جميع بلدان العالم دون استثناء، كإجراء احترازي ضد تفشي وباء كورونا العالمي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، وباء عالميا.