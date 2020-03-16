مصر… منع جميع الأسواق الأسبوعية في القاهرة لمواجهة كورونا

أصدرت الحكومة المصرية قرارا بمنع الأسواق الأسبوعية في العاصمة القاهرة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

© AFP 2020 / - مصر تسجل حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 150 "الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرر منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المحافظة، لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات".

ولفتت إلى أن ذلك يأتي فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي أصاب 150 شخصا في مصر، توفى منهم 3 أشخاص، وتعافى 27.

وقالت الصحيفة إن "محافظ القاهرة طالب نوابه ورؤساء الأحياء، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم إقامة تلك الأسواق، خاصة أنها تضم تجمعات كثيفة حرصا على سلامة المواطنين".

ووجه محافظ القاهرة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية في المحافظة.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 169 ألف و387 شخصا، توفي منهم 6513 شخصا، فيما شفي حتى الآن 77257 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة)، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 81020 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 99 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 55 ألفا و94 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.