الصحة السعودية تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وأشارت الوزارة إلى أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 133 حالة،تعافى منها 6 حالات، أما بقية الحالات فتخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي بيان لها، قالت الوزارة "الحالة الأولى لمواطنة قادمة من إسبانيا وهي معزولة بمنشأة صحية في الظهران، بينما الحالة الثانية لمواطنة مخالطة لحالة سابقة ومعزولة بمنشأة صحية في القطيف".

وأشارت الوزارة إلى أن "الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين قادمين من المغرب وهما معزولان بمنشأة صحية في جازان".

ولفتت الوكالة إلى أن هناك أربع حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن، وهم معزولون بمنشأة صحية في الرياض.

وتابعت: "هناك أربع حالات أخرى مصابة بفيروس "كورونا" لمواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا، وهم معزولون بمنشآت صحية في جدة".

وأضافت الوزارة أنه "تم تسجيل حالة لمقيم أفغاني قادم من أفغانستان، وهو معزول بمنشأة صحية في جدة".

ولفتت الوكالة إلى أنه "تم تسجيل حالتين في مكة المكرمة، الأولى لمواطن قادم من تركيا ومعزول في منشأة صحية، والحالة الثانية لمقيم مصري وهو معزول في منشأة صحية".