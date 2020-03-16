الحكومة الأردنية تعلق نشاط سوق عمان المالي

قرّرت الحكومة الأردنية تعليق نشاط سوق عمّان المالي، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى إشعار آخر. ويأتي ذلك بهدف حماية المتداولين والشركات الأردنيّة من الآثار السلبية الكبيرة التي تشهدها الأسواق الماليّة العالميّة، بسبب تداعيات فيروس كورونا عالميّاً.

عمان – سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد "قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على تنسيب مجلس مفوّضي هيئة الأوراق الماليّة بتعليق نشاط سوق عمّان المالي، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 17/ 3/ 2020، وحتى إشعار آخر".

وحسب الوكالة "يهدف القرار، الذي يأتي سنداً لأحكام المادّة 72 من قانون الأوراق الماليّة رقم 18 لسنة 2017، إلى حماية المتداولين والشركات الأردنيّة من الآثار السلبية الكبيرة التي تشهدها الأسواق الماليّة العالميّة، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجدّ عالميّاً".

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت يوم السبت الماضي مجموعة إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا، ومن بينها تعليق دوام المؤسسات التعليمية اعتبارا من صباح يوم أمس الأحد ولمدة أسبوعين. وبالإضافة إلى ما تم إعلانه سابقاً حول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول اعتباراً سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء القادم وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري. كم تم إغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع، وتعليق الفعاليات الرياضية حتى إشعار آخر بالاضافة إلى وقف الصلاة في المساجد والكنائس.