ابن سلمان: السعودية تعتزم تنسيق التعاون الدولي لمكافحة كورونا

قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسباني، بدرو سانشيز، اليوم الاثنين، إن السعودية تعتزم تنسيق التعاون الدولي لمكافحة انتشار الفيروس التاجي واتخاذ إجراءات للتخفيف من الأثر الاقتصادي للفيروس في إطار عمل مجموعة العشرين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "أن سمو ولي العهد أكد عزم المملكة على تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا المرض واتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من العواقب الاقتصادية لوباء كورونا في إطار عمل مجموعة العشرين التي تقودها المملكة هذا العام".

هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أنه سيدعو خلال الأيام القادمة لعقد اجتماع استثنائي لمجموعة العشرين من أجل التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

ووصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.