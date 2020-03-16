الصحة المصرية تعلن إجراءات وقائية بـ 3 محافظات بسبب كورونا

وبحسب بيان للوزارة مساء اليوم الإثنين، وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باتخاذ إجراءات وقائية مشددة بمحافظات الدقهلية، ودمياط، والمنيا، نظرا لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفقا لما نقله موقع "المصري اليوم".

وقال الدكتور خالد مجاهد، المستحدث باسم الوزارة إن الإجراءات الوقائية المتخذة في تلك المحافظات من ضمنها زيادة أعداد فرق التقصي الوبائي، وتطهير المنشآت الحكومية وغير الحكومية، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من كافة الأمراض المعدية، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق إجراءات العزل الذاتي كإجراء احترازي.

وشدد مجاهد مجددا على عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.