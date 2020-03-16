الحكومة اليمنية تعلق الرحلات الجوية ابتداء من الأربعاء بسبب كورونا

اتخذت الحكومة اليمنية إجراء جديدا ضمن الإجراءات التي تتخذها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي وصل إلى 155 دولة حول العالم.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الحكومة اتخذت قرارا بتعليق الرحلات الجوية اعتبارا من الأربعاء لمواجهة الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد توجه مدراء عموم مطارات الجمهورية بتعليق الرحلات الجوية ابتداءا من فجر الاربعاء الموافق ١٨ /مارس ولمدة اسبوعين، ضمن الاجراءات التنفيذية للقرارات المتخذة في الاجتماع الطارئ للحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد pic.twitter.com/WPIpCdHWHB — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 16, 2020

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد توجه مدراء عموم مطارات الجمهورية بتعليق الرحلات الجوية ابتداء من فجر الأربعاء الموافق ١٨مارس/ أذار لمدة أسبوعين".

ولفت إلى أن ذلك يأتي "ضمن الإجراءات التنفيذية للقرارات المتخذة في الاجتماع الطارئ للحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، وذلك بعد تدوينة سابقة أعلن فيها الاشتباه في إصابة يمنية بالفيروس كانت متجهة إلى مصر.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 181 ألف و127 شخصا، توفي منهم 7114 شخصا، فيما شفي حتى الآن 78085 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة)، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 81032 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 99 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 55 ألفا و142 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.