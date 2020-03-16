وزير الصحة السعودي: الفترة القادمة حرجة جدا ومستعدون لـ"كورونا"

قال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة السعودي إن الحالة الصحية بالمملكة حالياً مطمئنة، وكل الحالات التي تم اكتشافها داخل البلاد هي لحالات قادمة من الخارج أو مخالطين لهم.

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الأثنين أن المملكة اختارت أن تأخذ أقصى درجات الحذر حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين مبكرا، وتتابع الخطوات بتتابع القرارات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع الربيعة "الفترة القادمة حرجة جداً في تحديد مسار وباء كورونا"،مشددا في الوقت ذاته على أن استشعار الجميع المسؤولية يساهم في حسر انتشار المرض.

وأشار الوزير إلى أنه إجمالي من تم عزلهم بإشراف الوزارة أكثر 8 آلاف حالة، وفي المنافذ تم فحص أكثر من 700 ألف، موضحاً أن مركز الاتصال بوزارة الصحة استقبل أكثر من 170 ألف اتصال حول كورونا.

ولفت الربيعة الى إن المملكة تتمتع بخبرات متراكمة وتجارب مميزة في التصدي للأوبئة والأمراض خلال مواسم الحج والعمرة.

وأشار الوزير إلى أن الخدمات الصحية مستمرة في المستشفيات والمراكز الصحية ومتوفرة على مدار الساعة، مبينا جاهزية كافة المنشآت الصحية للتعامل مع أي تطورات للفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وأشار إلى أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 133 حالة، تعافى منها 6 حالات، أما بقية الحالات فتخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.