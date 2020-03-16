وزير السياحة المصري: يوجد سائحون إيطاليون في مصر يرفضون العودة لبلادهم

كشف وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، عن أن مجموعة من السياح الإيطالين، طالبوا بالبقاء في مصر لمدة شهرين حتى دخول فصل الصيف.

وقال العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "إنه يوم 13 مارس/آذار الجاري وصل لمصر 17 ألف سائح"، مشيرا إلى أن المناخ الحار هو ما يميز مصر وأن أغلب الأماكن السياحية مفتوحة.

وأكد أن نسبة الإشغال وصلت 70% في بعض الفنادق، وأن بعض السياح الإيطاليين يطالبون بالبقاء في مصر لمدة شهرين حتى دخول فصل الصيف".

وزير السياحة والآثار: في سياح إيطاليين في مصر رافضين يرجعوا بلدهم#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/lsz1NLkh4t — الحكاية (@Elhekayashow) March 16, 2020

كانت وكالة الدفاع المدني في إيطاليا أعلنت تسجيل 349 حالة وفاة جديدة، إثر فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 2158.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اتخاذ تدابير لمكافحة انتشار فيروس كورونا، شملت إغلاق جميع المتاجر في البلاد باستثناء متاجر بيع الأغذية والصيدليات، ووقف التنقلات داخل البلاد، ووقف الدراسة حتى منتصف أذار/مارس، مع مطالبة المواطنين بالبقاء في منازلهم.

وأشار وزير السياحة والآثار المصري إلى، أن الدولة فضلت صحة المواطن على المليارات التي تجلبها السياحة، مشيرا إلى أن الموسم السياحي الحالي بدأ بأعداد كبيرة، وأن نسبة السياحة كانت قد عادت لما كانت عليه في 2010.

كان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد أنه تم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس المقبل، موضحا أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس/آذار الجاري، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

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هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.