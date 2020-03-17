اليمن.. قتلى وجرحى بتجدد المواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" في الحديدة

تجددت المواجهات، مساء الاثنين، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، إن "مواجهات عنيفة اندلعت إثر شن الحوثيين هجوما بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة على مواقع شرق مديرية الدريهمي (جنوب الحديدة)".

وأكد "التصدي للهجوم وإجبار الحوثيين على التراجع، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".

في السياق، ذكرت ألوية العمالقة، أن "القوات المشتركة ألحقت بالحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد، خلال احباطها محاولة تسلل في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان القوات المشتركة، "إفشال تسلل للحوثيين إلى مواقع عسكرية شمال غربي مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، وتكبيدهم خسائر".

من جهة أخرى، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن القوات المشتركة قصفت بأكثر من 40 قذيفة، مزارع وممتلكات المواطنين في منطقة كيلو 16، واستهدفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة مصنعاً في المنطقة ذاتها شرق مدينة الحديدة.

#المسيرة_عاجل | الحديدة: أكثر من 40 قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة على مزارع وممتلكات المواطنين في منطقة كيلو16 — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) March 16, 2020

​وأضافت أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت قريتي الدحفش والشجن في أطراف مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.