العراق يؤجل امتحانات التأهيل الدبلوماسي حتى إشعار آخر بسبب كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، تأجيل امتحان للتأهيل الدبلوماسي حتى إشعار آخر.

وأوضح الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن موعد الامتحان التفاعلي للمتقدمين إلى دورة التأهيل الدبلوماسي رقم (28) تأجل إلى إشعار آخر، اتساقا مع إجراءات الوقاية الحكومية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، "جائحة".

وفتح العراق، أواخر ديسمبر/كانون الثاني الماضي، باب التقديم للانخراط في الدورة ال(28) للتأهيل الدبلوماسي.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في جميع محافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، الأحد الماضي، 15 مارس، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 124 إصابة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.