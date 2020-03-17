مصر تعلن الحجر على 300 أسرة وتتوقع زيادة الإصابات بـ"كورونا"

قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إنه "تم وضع أكثر من 300 أسرة في إحدى قرى محافظة الدقهلية، تحت الحجر الصحي".

وأضافت زايد، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن "هذه الأسر توجد في نفس القرية التي ظهرت فيها حالتي الوفاة لشخصين من أسرة واحدة".

وأكدت أن "الدولة تتخذ الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في الكثير من الدول"، مشيرة إلى أن "الوزارة تجري اختبارات للمخالطين لحصر الإصابة، كما أن منع التجمعات مهم للغاية لعدم نشر الفيروس.

وأوضحت وزيرة الصحة المصرية، أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة للمحافظات التي ظهر فيها الفيروس وعرضها على رئيس الوزراء وسيتم إعلانها، اليوم الثلاثاء، وتوقعت وزيرة الصحة زيادة الإصابات بالفيروس، لكن قرارات مصر ستحد من انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت اتخاذ إجراءات وقائية بثلاث محافظات لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات، كما أعلنت الوزارة، مساء أمس الاثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين. وقالت الوزارة، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.