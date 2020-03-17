العراق يحذر: 72 ساعة خطيرة في حالة الطقس

أطلق العراق، صباح اليوم الثلاثاء، ما وصفه بـ"72 ساعة خطيرة" في حالة الطقس.

نشرت هيئة الأنواء الجوية العراقية، وفقا لموقع "السومرية نيوز"، تقريرا عن حالة الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقالت الهيئة: " العراق سيشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي، لتسقط في المنطقة الشمالية أمطار متوسطة الشدة وفي المنطقة المتوسطة أمطار في الأقسام الغربية منه".

وأضافت هيئة الأنواء الجوية العراقية "الطقس سيكون حتى يوم الأربعاء في كافة مناطق البلاد".

وأوضحت الأنواء العراقية أن الأمطار ستتراوح بين متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في المناطق الشمالية دهوك والسليمانية وأربيل والموصل وفي الأقسام الشرقية من ديالى والكوت وميسان".