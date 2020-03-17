إجراءات سورية لمنع الاحتكار وتوفير مستلزمات تتعلق بكورونا

صرحت رئاسة مجلس الوزراء أن هناك خطة لتوفير المعقمات والكمامات والكحول الطبي ومساحيق النظافة والمستلزمات الطبية، ومنع احتكارها.

وأوضحت رئاسة الوزراء أنه تم تكليف وزارة الصناعة بتكثيف الجهود لمضاعفة الإنتاج محليا، وإلزام المعامل الخاصة بإنتاج هذه المواد في القطاعين العام والخاص لسد حاجة السوق المحلية.

وأكدت رئاسة الوزراء تكثيف الجهود لمنع التلاعب بأسعار المستلزمات الطبية والمعقمات ومنع احتكارها.

وشهدت أسعار المنظفات والمعقمات ارتفاعا خلال اليومين الماضيين بنسب كبيرة، بينما ارتفعت أسعار الكمامات أضعافا مع تزايد القلق من تفشي فيروس كورونا عالميا.

يذكر أن سوريا من الدول التي لم تسجل فيها أية إصابة بفيروس كورونا إلى الآن وفقا للبيانات الرسمية ومنظمة الصحة العالمية.