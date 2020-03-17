البنك المركزي السعودي يعلق حضور الموظفين إلى المقر الرئيسي والفروع

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، تعليق حضور الموظفين إلى المقر الرئيسي والفروع، مؤكدا تطبيق العمل عن بعد للمؤسسات المالية باستثناء الوظائف الحرجة.

وأضاف البنك المركزي السعودي، في بيان له، إنه "يعمل على تفعيل خطة استمرارية الأعمال لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قال إن الحالة الصحية بالمملكة حالياً مطمئنة، وكل الحالات التي تم اكتشافها داخل البلاد هي لحالات قادمة من الخارج أو مخالطين لهم. وأكد أن المملكة اختارت أن تأخذ أقصى درجات الحذر حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين مبكرا، وتتابع الخطوات بتتابع القرارات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الاثنين عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وأشار إلى أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 133 حالة، تعافى منها 6 حالات، أما بقية الحالات فتخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.