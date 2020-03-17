الجزائر تغلق مساجدها حتى إشعار آخر

أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، إغلاق المساجد في جميع أنحاء البلاد، ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أكد أن لجنة الفتوى قررت تعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق كل المساجد عبر ربوع الوطن بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد بلمهدي، في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن لجنة الفتوى قررت تعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق كل المساجد عبر ولايات الوطن مع الإبقاء على شعيرة الآذان فقط.

وأعلنت الجزائر، أمس الاثنين، أنها ستعلق حركة النقل الجوي والبحري، اعتبارا من 19 مارس/ آذار.

وأصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، تعليمات إلى وزير النقل، لتعليق الرحلات الجوية والبحرية، من وإلى أوروبا، مؤقتا، ابتداء من 19 مارس.

وحسب بيان الوزارة الأولى، يأتي هذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للحد من انتشار فيروس كورونا، عبر التراب الوطني.

وأشار بيان الوزارة الأولى إلى أن التعليق الاستثنائي سيكون مصحوبا بترتيبات، لإجلاء مواطنينا من البلدان المعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركات النقل البحرية والجوية.