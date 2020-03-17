العراق يقدم شكوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن القصف الأمريكي الأخير

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، أنه قدم شكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القصف الأمريكي الأخير، الذي طال مواقع لقوات الحشد الشعبي العراقي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية أحمد الصحاف، في بيان إن "وزارة الخارجيّة بعثت شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص القصف الأمريكي على القوات العراقية".

وتابع أن "وزارة الخارجية وصفت القصف الأمريكي بهذه الشكوى بأنه عمل عدائي، وخرق فاضح لشروط تواجد للقوات الأمريكية في العراق".

وقامت الولايات المتحدة بشن هجمات مستهدفة خمسة مستودعات أسلحة لجماعة كتائب حزب الله الشيعية في العراق. وأعلنت وزارة الدفاع أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله" العراقي، شملت خمسة منشآت لتخزين الأسلحة.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي أعلنت، السبت الماضي، أن 33 صاروخا من طراز كاتيوشا سقطت على قاعدة التاجي شمالي بغداد، في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع على القاعدة، التي تضم قوات للتحالف الدولي.

وكان الجيش العراقي أعلن عن سقوط 10 صواريخ كاتيوشا، الأربعاء الماضي، على قاعدة التاجي التي تأوي جنودا أمريكيين وبريطانيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحسب إحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قتل ثلاثة جنود من التحالف الدولي في العراق، أمريكيان وبريطاني، وأصيب 12 آخرين في القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.