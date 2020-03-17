أول دولة عربية تنشر الجيش على مداخل المدن لمنع انتشار "كورونا"

أعلن الجيش الأردني في بيان له، صباح اليوم الثلاثاء، أنه سينتشر على مداخل المدن الرئيسية في المملكة في إطار منع انتشار فيروس "كورونا".

وقال الجيش الأردني، في ( بيان رقم 1 ): "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بالأخوة والأخوات المواطنين أن القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في كافة أرجاء الوطن".

وأكد البيان أن "هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا، مناشدة "الأخوة والأخوات المواطنين اتباع كافة التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في كافة أرجاء الوطن".​

وفي (بيان رقم 2)، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه "سيتم إيقاف كافة المراجعات المرضية للمستشفيات والمراكز الطبية العسكرية في كافة أرجاء الوطن باستثناء الحالات الطارئة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من فيروس كورونا".

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الأردن إلى 33، فيما دخل الأميران الأردنيان حسين بن طلال ومحمد بن طلال، مساء أمس الاثنين، الحجر الصحي في منطقة البحر الميت.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا.