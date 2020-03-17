مفتي مصر يوجه رسالة بشأن تفشي كورونا ويحذر من "خيانة الدين والوطن"

وجه شوقي علام، مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، رسالة بشأن تفشي فيروس "كورونا" الجديد، فيما حذر مما وصفها بـ"خيانة الدين والوطن".

وقال علام في كلمة مصورة: "الابتلاءات والشدائد من أقدار الله تعالى التي تحمل في طياتها ألطافَه ورحماتِه، وأهل الإيمان والمعرفة بالله تعالى يرقبون الله ورحمته في السراء والضراء".

دعا مفتي الديار المصرية، المصريين إلى عدم الاستماع إلا لبيانات الدولة الرسمية، وألا ينساقوا خلف الشائعات والأكاذيب التي يطلقها المغرضون في الداخل والخارج بغرض بث الرعب وزعزعة الأمن، وأن يكونوا على قلب رجل واحد، ويراعوا السكينة والثبات والصبر والحكمة والتعقل.

وأضاف علام أنه "علينا جميعًا كمصريين أن نلتزم بتعليمات الأمن والسلامة، التي تعلن عنها وزارة الصحة والجهات المختصة في الدولة أولًا بأول".

واستمر بقوله "دار الإفتاء المصرية تدعو جميع المصريين إلى ضرورة التعاون على البر والتقوى والالتزام، بتعليمات ديننا الحنيف من الحرص الدائم على الطهارة والنظافة".

وتابع المفتي: "دار الإفتاء تحذر كذلك من استغلال الأزمات والشدائد بممارسة الاحتكار في السلع الغذائية أو الطبية أو غيرهما، وتحذر كذلك من ترويج سلع أو مستحضرات طبية غير معتمدة من الجهات المختصة؛ فإن مثل هذه الممارسات محرمة قبيحة في كل وقت، وهي في وقت الأزمات والشدائد تعتبر خيانة عظمى للدين والوطن".

وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر، قد أجازت، مساء الأحد، منع صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في المساجد، إذا ما اقتضت الضرورة بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وتابعت الهيئة في بيان منشور على حساب الأزهر عبر موقع "تويتر": "الخوف الآن حاصلٌ بسبب سرعة انتشار الفيروس، وقوَّة فتكه، وعدم الوصول إلى علاج ناجع له حتى الآن، ومن ثَمَّ فالمسلمُ معذورٌ في التخلُّف عن الجمعة أو الجماعة".