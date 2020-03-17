وزير الصحة اللبناني يؤكد تماثل مزيد من مصابي فيروس كورونا للشفاء

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الثلاثاء، تماثل مزيد من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد للشفاء.

بيروت - سبوتنيك. وقال وزير الصحة حمد حسن في تصريح للصحفيين من المستشفى الحكومي إنه "يزف هذه الأخبار الجيدة للبنانيين مع بداية اليوم" من دون أن يكشف عن أرقام محددة.

ولكن مصادر في المستشفى الحكومي المركزي أكدت أن 15 مريضا بدأوا يتعافون سريريا، وينتظرون أن تجرى لهم التحاليل اللازمة للتأكد من سلبية وجود الفيروس.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، أمس الاثنين، عن ارتفاع الحالات التي تماثلت للشفاء الكامل من "كورونا" إلى ثلاثة.

وحتى يوم أمس، كان عدد المصابين بكورونا في لبنان قد بلغ 109، توفي منهم ثلاثة أشخاص.

ومساء الأحد الماضي، أعلن لبنان حالة التعبئة العامة حتى نهاية آذار/مارس الجاري، واتخذت السلطات إجراءات استثنائية لمواجهة تفشي الفيروس، شملت إغلاق المؤسسات العامة والخاصة، مع بعض الاستثناءات الضيقة، والحد من حركة التنقل إلى أقصى حدود، لحمل المواطنين على بدء حجر منزلي.