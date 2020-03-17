منع التنقل بين المحافظات... إجراءات صارمة من الأردن بسبب تفشي فيروس كورونا

أصدر مجلس الوزراء الأردني، مساء اليوم الثلاثاء 17 مارس/آذار، جملة من القرارات والإجراءات الصارمة لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد.

وقال مجلس الوزراء الأردني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "نصدر قرار حكومي بمنع مغادرة المنازل إلا في الحالات الضروريّة القصوى".

وتابع بقوله "كما نعلن تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير المعني".

كما أعلنت الأردن كذلك تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملاً وقطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء.

كما قررت الأردن منع منع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص، ومنع التنقل بين المحافظات.

كام أعلنت الأردن كذلك "وقف العمليات والمراجعات الطبيّة واقتصار العمل على الحالات والعمليّات الطارئة".

كما قررت الأردن توقيف إصدار "الصحف الورقية"، لأنها تساعد على انتشار عدوى فيروس كورونا.

كما أعلنت الأردن كذلك تعليق عمل وسائل النقل الجماعي.

​وقررت السلطات الأردنية بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات، بالإضافة إلى إغلاق المولات والتجمّعات التجاريّة والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليّات فيها.

وقالت الأردن: "إعداد مخيّمات حجر صحّي على المنافذ البريّة للأردنيين العائدين عبرها والتأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم".

وأشار مجلس الوزراء الأردني إلى أن جميع القرارات السابقة تطبّق اعتباراً من الثامنة صباحا ليوم غد الأربعاء ولمدّة أسبوعين.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، في بيان يوم السبت، "تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من صباح الأحد 15 مارس/ آذار 2020 ولمدة أسبوعين".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من 5 آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.