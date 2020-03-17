عمان تعلق كل الرحلات الجوية إلى البحرين ومصر اعتبارا من 19 مارس

أعلنت شركة الطيران العماني، اليوم الثلاثاء، تعليق كل الرحلات الجوية إلى البحرين ومصر، اعتبارا من 19 مارس/ آذار الجاري وحتى إشعار آخر.

وجاء في بيان رسمي للشركة: "نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر، تقرر تعليق كافة الرحلات بين سلطنة عمان من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بدءا من 19 مارس 2020 وحتى إشعار آخر".

​وفرضت حكومات في جميع أنحاء العالم قيودا على دخول الأجانب بسبب وباء "كورونا"، الذي قلص بشدة الإقبال على السفر.

وأعلنت البحرين، أمس الاثنين، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمواطنة بحرينية مصابة، وهي سيدة تبلغ من العمر 65 عاما وتعاني أمراضا و ظروفا صحية مزمنة.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية، أن عدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ حتى الآن 77 حالة، منذ ظهور الفيروس، من بين 152 حالة اصابة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت اتخاذ إجراءات وقائية بثلاث محافظات لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات.

كما أعلنت الوزارة، مساء أمس الاثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين. وقالت الوزارة، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.