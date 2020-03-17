روسيا ترصد 5 خروقات لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، برصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا لـ 5 خروقات لنظام وقف إطلاق النار، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خرق.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة نشره على "فيسبوك": " رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 5 خروقات لنظام وقف إطلاق النار، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في محافظتي حلب (4) وحماه (1) ، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خرق.

ولم يقم المركز، خلال الــ24 ساعة الأخيرة ، بحسب النشرة، بتنفيذ أي عمليات إنسانية.

وبشكل عام تم حتى يومنا هذا تنفيذ 2411 عملية إنسانية، وبلغ إجمالي ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية – 4010.5081 طن.