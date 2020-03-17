جماعة "أنصار الله" تقترب من مقر قيادة الجيش اليمني

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، تحقيق تقدم ميداني في معارك مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة مأرب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. أبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله تمكنت خلال معارك عنيفة متواصلة في مديرية صرواح غرب مأرب منذ 20 ساعة، من السيطرة على معسكر كوفل الاستراتيجي جنوب شرقي صرواح التابع للواء 312 مدرع، والذي يفصله عن مدينة مأرب مقر قيادة الجيش اليمني مسافة 30 كم".

وأضاف أن "مقاتلي الجماعة سيطروا كذلك خلال توغلهم في ميسرة جبهة صرواح على موقع الدمنة وحمة عامر، في حين شن طيران التحالف سلسلة غارات على المواقع التي سقطت بيد الجماعة بما فيها معسكر كوفل".

ووفقا للمصدر، فإن المعارك وصلت، عقب تقدم "أنصار الله"، إلى قرب الطلعة الحمراء والزور، في حين يعيد الجيش اليمني ترتيب صفوفه لشن هجوم معاكس لاستعادة ما خسره من مواقع هامة تمثل نسقاً دفاعياً لمدينة مأرب.

ويشهد اليمن معارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي إسلامي تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله (الحوثيين) منذ 2015، حيث تسعى الحكومة والتحالف لاستعادة أراضي يسيطر عليها الحوثين، ومن ضمنها العاصمة صنعاء.

والخميس الماضي حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، من تحول مأرب، إلى بؤرة للصراع المأساوي في اليمن، داعياً إلى منع حدوث ذلك.

وقال غريفيث "سافرت إلى مأرب للتأكيد على ضرورة وقف القتال. سمعت من الناس في مأرب مطالبة قوية بالسلام، ولكن ليس سلاماً تمليه عليه مكانة الهيمنة العسكرية".